Final Fantasy 7 Ever Crisis: data di uscita annunciata, aperte le pre-registrazioni

Square Enix ha annunciato la data di uscita di Final Fantasy 7 Ever Crisis, il nuovo gioco mobile che raccoglie tutto l’universo di Final Fantasy VII. Il titolo sarà disponibile a partire dal 7 settembre 2023 per dispositivi Android e iOS. La preregistrazione è disponibile su entrambe le piattaforme da questo momento: vi basta raggiungere questo indirizzo.

Final Fantasy 7 Ever Crisis è un gioco single player per dispositivi mobile che include tutti i titoli della timeline di Final Fantasy VII: il gioco originale, Final Fantasy VII Advent Children, Before Crisis Final Fantasy VII, Crisis Core Final Fantasy VII e Dirge of Cerberus Final Fantasy VII.

Per quanto riguarda il sistema di combattimento, il gioco sarà contraddistinto da un combat system a turni ATB (Active Time Battle), come per la saga originale, e proporrà una grafica mista: nell’esplorazione i personaggi saranno chibi, mentre nei combattimenti avranno uno stile più realistico e moderno.

Insieme all’annuncio della data d’uscita del gioco, Square Enix ha condiviso anche i risultati del sondaggio condotto a seguito della fase di beta test tenutasi a giugno. In generale, i giocatori sono rimasti soddisfatti della prova tant’è che hanno valutato l’esperienza complessiva con voti pari a 4/5 e 5/5. Gli utenti, inoltre, hanno elogiato il comparto grafico e la fedeltà al materiale originale.