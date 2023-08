Famiglia si salva da incendio grazie all’SOS satellitare dell’iPhone 14, succede alle Hawaii

Ancora una volta, la funzione SOS via satellite dell'iPhone 14 ha salvato la vita a delle persone: una famiglia si era ritrovata circondata dalle fiamme.

Con il lancio di iPhone 14, Apple ha introdotto la funzione di “Emergenza SOS tramite satellite”, consentendo agli utenti di contattare i servizi di emergenza in aree prive di connessione cellulare. Questa caratteristica si è già dimostrata vitale da quando è stata lanciata. Una famiglia, questa settimana è stata salvata da un improvviso incendio divampato nell’isola di Maui, nelle Hawaii, grazie a questa funzione.

Un uomo, Michael J. Miraflor, ha raccontato un recente episodio che ha coinvolto la famiglia della cugina del suo fratello, composta da cinque persone. Erano a bordo di un furgone bianco quando – senza preavviso – si sono ritrovati circondati da un incendio. Il segnale non prendeva nell’area e la famiglia si è trovata intrappolata. Sarebbe stata sicuramente la loro fine, non fosse che uno dei presenti aveva un iPhone 14 – che è risultato essenziale per il loro salvataggio.

“La funzione Emergenza SOS era l’unico modo per contattare i soccorsi”, ha raccontato Miraflor. “Ha letteralmente salvato le loro vite”.

Quando viene attivata la funzione, l’iPhone interroga l’utente sulla situazione fino a stabilire una connessione con i satelliti, inviando infine queste informazioni a centri specializzati incaricati di contattare i soccorsi per conto dell’utente.

L’iPhone ha automaticamente condiviso la posizione della famiglia, permettendo ai soccorritori di intervenire. La famiglia è stata salvata circa 30 minuti dopo aver richiesto aiuto.