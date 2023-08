Diablo 4: patch 1.1.1 disponibile, tutte le novità dell’aggiornamento

Come promesso, Blizzard ha pubblicato la patch 1.1.1 di Diablo 4 che introduce diverse novità e apporta modifiche al bilanciamento, pensate per potenziare i combattenti e in particolar modo le classi del Barbaro e dell’Incantatore.

Tra le novità principali dell’aggiornamento troviamo l‘aumento del drop rate per quanto riguarda i boss e gli eventi Legione con i boss di livello 35 o superiore che ora hanno una probabilità del 100% di rilasciare un oggetto leggendario. Sono stati, inoltre, diversificati i casi d’uso degli oggetti leggendari e gli altri effetti che risultano fin troppo circostanziali. Tra le altre novità segnaliamo anche l’aumento della densità dei nemici nelle Spedizioni da Incubo e nelle Maree Infernali.

Per quanto concerne, invece, le modifiche al bilanciamento delle classi, le migliorie apportare puntano a incrementare in particolar modo l’efficacia di Incantatori e Barbari. L’incantatore possiede ora una capacità di sopravvivenza maggiore nell’end-game, grazie ai miglioramenti effettuati al Tabellone dell’Eccellenza. Sono state poi modificate alcune meccaniche di classe per allontarasi dall’effetto dei “vantaggi maledetti”, che – ricordiamo – permettono di ottenere potere aggiuntivo a scapito di altro potere

Il Barbaro, invece, può vantare ora un maggiore velocità per la generazione della furia utilizzando le abilità base. Sono inoltre stati incrementati i danni di diversi attacchi, tra cui Doppio Colpo, Strazio Rinforzato, Scorticamento e Carica Rinforzata.

Se volete saperne di più, trovate le note ufficiali in italiano della patch 1.1.1 di Diablo 4 sul sito ufficiale di Blizzard, a questo indirizzo.