Demeter – Il risveglio di Dracula da oggi al cinema

Da oggi, 10 agosto, è disponibile nelle sale cinematografiche il film Demeter – Il Risveglio di Dracula. Purtroppo la distribuzione italiana non è stata generosa, e non è facile trovare il lungometraggio in programmazione.

Ecco il trailer di Demeter – Il Risveglio di Dracula.

La storia al centro di The Last Voyage of the Demeter racconta della nave che ha trasportato il Conte Dracula fino in Inghilterra, portandolo a fare una carneficina all’interno della stessa Demeter, in uno dei capitoli più terrorizzanti del romanzo di Bram Stoker, pubblicato nel 1897, e divenuto un simbolo della letteratura mondiale.

Nei panni del protagonista è stato scelto l’interprete Javier Botet, e nel cast ci sono anche coinvolti Corey Hawkins, Liam Cunningham, David Dastmalchian, Aisling Franciosi, Jon Jon Briones, Stefan Kapicic, Nikolai Nikolaeff, Woody Norman, Martin Furulund e Chris Walley.

Il film è stato descritto come una sorta di rifacimento di Alien in versione vampiresca, con Dracula che si aggira per la Demeter, a terrorizzare ed uccidere i membri dell’equipaggio, che non hanno ben coscienza di quale tipo di male stiano affrontando.

Potrebbero itneressarti anche: