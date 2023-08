Damon Lindelof dice che scioperare è più divertente che scrivere un film su Star Wars

Damon Lindelof è tra i maggiori promotori dello sciopero degli sceneggiatori di Hollywood. Tra le case di produzione su cui si stanno scagliando maggiormente gli autori c’è la Disney, e Lindelof ha dichiarato che scioperare contro la Casa di Topolino è più divertente che scrivere un film di Star Wars.

Ecco le sue parole:

Novantanove giorni di sciopero e non sono se ci possa ancora essere una fine all’orizzonte, ma mi sento bene, forte, convinto e unito. Justin e io abbiamo scritto un film di Star Wars insieme, ma farci sentire sotto la sede della Disney è molto più divertente che scrivere un film di Star Wars.

Ricordiamo che Lindelof era stato inizialmente ingaggiato per scrivere un lungometraggio su Star Wars, ma, alla fine, il suo incarico è saltato, e probabilmente la cosa non si è conclusa in maniera totalmente tranquilla.

Anche perché, secondo quanto è stato rivelato, sembra che sia stata la stessa casa di produzione, attraverso la Lucasfilm, a invitare lo sceneggiatore a lasciare il progetto.