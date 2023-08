Xiaomi Redmi Buds 4 Pro scontati del 40% grazie all’offerta Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un paio di auricolari Xiaomi Redmi Buds 4 Pro. Lo sconto segnalato è di 40.03€, ovvero del 40%. Potete acquistare il prodotto cliccando sul box che trovate qui sotto:

Il prezzo consigliato è 99.99€, mentre il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il venditore è GUERET ENLING, ma gli auricolari sono spediti direttamente da Amazon.

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro sono disponibili a questo prezzo in versione bianca, ma potete trovare anche la versione nera a circa un euro in più. Supportano Hi-Res Audio Wireless Audio per un’esperienza più coinvolgente e cancellazione attiva del rumore fino a 43 dB. Con una singola ricarica, gli auricolari Redmi Buds 4 Pro possono durare fino a 9 ore e consentire due ore di riproduzione musicale con soli cinque minuti di ricarica. Grazie alla modalità a doppia trasparenza, inoltre, è possibile essere sempre al corrente di ciò che che accade nell’ambiente circostante senza dover rimuovere gli auricolari dalle orecchie. Può essere connesso a due dispositivi in contemporanea.

Trovate queste e tanti altri sconti sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.