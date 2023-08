The Exorcist: Believer sarà un film “disturbante” e con contenuti sessuali

Da poco è uscita la classificazione di The Exorcist: Believer che, così come era immaginabile, sarà R-Rated, ovvero vietato ai minori. Le motivazioni dietro la classificazione hanno rivelato che il film avrà contenuti disturbanti e sessuali.

Ecco l’argomentazione della classificazione R-Rated per The Exorcist: Believer:

Nel film sono presenti alcuni contenuti violenti, immagini disturbanti, linguaggio e riferimenti sessuali.

E questa è la sinossi del lungometraggio:

Dalla morte della moglie incinta in un terremoto di Haiti 12 anni fa, Victor Fielding (vincitore di Tony e candidato all’Oscar Leslie Odom, Jr.; One Night in Miami, Hamilton) ha cresciuto la loro figlia, Angela (Lidya Jewett, Good Girls) da solo. Ma quando Angela e la sua amica Katherine (l’esordiente Olivia Marcum) si perdono nel bosco, solo per tornare tre giorni dopo senza alcun ricordo di ciò che è successo, si scatena una catena di eventi che porteranno Victor ad affrontare il male e, nel suo terrore e disperazione, a cercare l’unica persona ancora in vita che abbia mai assistito a qualcosa di simile prima: Chris MacNeil.

Ricordiamo che il film uscirà a cinquant’anni dalla distribuzione al cinema del primo lungometraggio su L’Esorcista.