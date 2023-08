The Continental: trailer della serie prequel di John Wick

Peacock ha appena pubblicato il trailer ufficiale della serie prequel di John Wick in arrivo sulla piattaforma streaming il prossimo 22 settembre: The Continental. La serie in tre parti (in arrivo anche nel nostro paese grazie a Prime Video) esplorerà le origini dell’iconico hotel punto d’incontro per i criminali più pericolosi del mondo, che è anche il fulcro dell’universo di John Wick. Lo spettacolo sarà raccontato attraverso gli occhi di un giovane Winston Scott, trascinato nell’inferno di una New York degli anni ’70 per affrontare un passato che pensava di aver dimenticato. Winston percorrerà un viaggio mortale attraverso il misterioso mondo malavitoso dell’albergo nel terribile tentativo di impadronirsi dell’hotel stesso dove alla fine otterrà il suo trono.

Colin Woodell veste i panni che nella serie cinematografica sono di Ian McShane per interpretare la versione giovane Winston, mentre il nuovo arrivato Ayomide Adegun indossa quelli di Charon, dal compianto Lance Reddick dei film. La serie vede come protagonisti anche Mel Gibson, Mishel Prada, Jeremy Bobb, Ben Robson, Nhung Kate, Jessica Allain e Hubert Point-Du Jour.

I fan ameranno The Continental perché, come i film di Wick, è una corsa selvaggia e divertente ed è unica, è colorata, è audace, è sonica, ha un cast di personaggi che non troverai nei film classici considerato il mondo in cui viviamo.

ha dichiarato Albert Hughes, regista e produttore esecutivo.

Questi i personaggi della serie: Winston Scott (interpretato da Colin Woodell), Charon (interpretato da Ayomide Adegu), Cormac (interpretato da Mel Gibson), KD (interpretata da Mishel Prada), Frankie e Yen (interpretati da Ben Robson e Nhung Kate) e Lou e Miles (interpretati da Jessica Allain e Hubert Point-Du Jour). Si tratta di un esperimento gustoso, in cui chiaramente non vedremo il personaggio interpretato da Keanu Reeves – a meno di farlo vedere da bambino – né tantomeno il suo interprete, reduce dal recentissimo quarto capitolo uscito da poco nelle sale cinematografiche.

