Superman & Lois e Walker: le nuove stagioni usciranno nel 2024

The CW ha spostato l’uscita di due serie televisive molto attese come Superman & Lois e Walker, con le loro rispettive nuove stagioni. Lo ha annunciato il CEO Perry Sook, citando anche All American e All American: Homecoming. Tutte queste serie arriveranno sulla rete nel 2024.

Questi rimandi nell’uscita di Superman & Lois, Walker e delle altre due serie TV dipendono da quanto sta accadendo con gli scioperi di sceneggiatori e attori di Hollywood.

Secondo quanto dichiarato da Sook:

Abbiamo anche alcuni reality show di alto profilo da proporre, che attireranno l’attenzione pure sulla rete. Ci piacciono le possibilità che abbiamo sottomano in questo ambiente caotico. E mentre gli altri tendono ad avere paura noi ci divertiamo a spostarci un po’ più in là.

Ricordiamo che The CW è arrivata a cancellare molti contenuti dalla propria rete, considerando che, ad esempio, non ci sono più show dell’Arrowverse, escludendo Superman & Lois.

La serie TV su Superman & Lois è stata rinnovata per una quarta stagione, mentre il reboot di Walker avrà anch’esso una quarta stagione.