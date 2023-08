Spotify e Patreon si alleano: arrivano i podcast a pagamento, nonostante l’assenza di un feed RSS

Spotify e Patreon hanno annunciato un accordo per lanciare un’integrazione che consente ai fan di ascoltare contenuti audio esclusivi per gli abbonati di Patreon direttamente dal loro account Spotify. Patreon è di gran lunga una delle piattaforme più utilizzate dai piccoli creatori di podcast per monetizzare i loro contenuti.

Attualmente, i fan dei podcast in genere ascoltano i contenuti a pagamento sull’app Patreon stessa, oppure tramite RSS, un feed di contenuti aggiornato automaticamente. Spotify è praticamente l’unica grande app dedicata (anche) ai podcast a non consentire agli utenti di aggiungere manualmente i feed RSS alla loro libreria.

Questa funzionalità è alimentata da Spotify Open Access, che è essenzialmente il modo di Spotify per aggirare la possibilità di caricare manualmente feed RSS. “Spotify non supporta l’RSS privato, quindi abbiamo creato Open Access come soluzione per distribuire in modo più sicuro i contenuti protetti sulla nostra piattaforma”, ha dichiarato un portavoce a TechCrunch.

Durante un evento per gli investitori di Spotify tenuto l’anno scorso anno, l’azienda ha definito i feed RSS come una “tecnologia superata”. Insomma, non aspettatevi grossi cambiamenti nell’immediato.

Spotify Open Access supporterà anche i contenuti a pagamento provenienti da altre piattaforme di monetizzazione, come Memberful, Supercast, Supporting Cast e altre, ma Patreon è di gran lunga il più grande partner per il nuovo programma di Spotify. Dal lato dei fan, gli ascoltatori vedranno i contenuti a pagamento con un’icona a forma di lucchetto, che li incoraggerà a diventare abbonati se non lo sono già.