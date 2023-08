Parchi solari e pipistrelli: un’inattesa connessione ecologica

Una recente scoperta ci offre uno sguardo su come i parchi solari potrebbero influenzare la vita dei pipistrelli, suggerendo modi per proteggere questi affascinanti

Quindi, come possiamo trovare un equilibrio?

Secondo Lizy Tinsley, una delle autrici dello studio, la chiave sta nella mitigazione degli impatti negativi. Cosa significa? Significa adottare misure che proteggano sia l’ambiente che il progresso tecnologico. Gli scienziati hanno suggerito diverse strategie, come la piantumazione di piante amiche degli insetti nei parchi solari o la creazione di corridoi ecologici per i pipistrelli. Queste soluzioni non solo consentirebbero ai pipistrelli di prosperare, ma potrebbero persino migliorare la produzione di energia solare. Bisogna immaginare pannelli solari circondati da piante che attirano insetti utili, creando un ecosistema equilibrato. Questo dimostra che la sostenibilità può andare di pari passo con la conservazione della natura. Tuttavia, ci sono ancora molte domande senza risposta. Perché l’attività dei pipistrelli diminuisce nei parchi solari? È la mancanza di habitat o la presenza dei pannelli che influisce? È qui che entra in gioco la ricerca futura. Gli scienziati stanno indagando ulteriormente per capire questi dettagli, così da poter progettare meglio parchi solari che non danneggino la fauna selvatica.

Il coautore, il professor Gareth Jones, ha aggiunto: “Si tratta di una ricerca inedita, in quanto l’impatto dei parchi solari sulla fauna selvatica è attualmente poco conosciuto, e non ci sono prove dei loro effetti sui pipistrelli, che possono fornire servizi ecosistemici preziosi come la soppressione delle popolazioni di insetti nocivi. La situazione è potenzialmente preoccupante perché i parchi solari stanno occupando aree sempre più estese di aree idonee al foraggiamento dei pipistrelli e sappiamo già che i pipistrelli possono entrare in collisione con superfici piane verticali e possono scambiare le superfici piane per acqua, cercando di abbeverarsi. Si sa molto poco dell’impatto dei parchi solari sui pipistrelli, soprattutto nel Regno Unito“. L’équipe ha ora in programma di esaminare le differenze nella ricchezza e nell’abbondanza di specie di invertebrati tra i due siti.