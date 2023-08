Oppenheimer: la sceneggiatura è tra i libri più venduti su Amazon

La sceneggiatura di Oppenheimer è tra i libri più venduti su Amazon. Il film uscirà il 23 agosto in Italia.

Negli Stati Uniti l’uscita di Oppenheimer ha portato, oltre che al successo del lungometraggio, anche alla pubblicazione del libro con la sceneggiatura del film, che sta ottenendo grandi risconti di vendite, al punto da essere tra i libri più venduti su Amazon.

Il volume con la sceneggiatura di Oppenheimer è composto da 220 pagine, vendute a 16,04 euro, ed è stato messo in vendita dal 25 luglio.

Il film di Christopher Nolan è basato sul libro di Kai Bird e Martin J. Sherwin, che racconta la vita del padre della bomba atomica. Lo stesso Bird nell’introduzione alla sceneggiatura ha elogiato il lungometraggio Oppenheimer per le sue qualità visive, e la fedeltà nel ricostruire la biografia del personaggio.

Oppenheimer ha ottenuto fino ad ora 560 milioni di dollari a livello mondiale, divisi in 233 milioni prodotti dagli Stati Uniti, e 327 guadagnati nelle altre parti del Mondo. Tra i Paesi in cui il film non è uscito manca ancora l’Italia.

Nel nostro Paese Oppenheimer sarà disponibile dal 23 agosto.