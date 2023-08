Nuova specie scoperta: La Tarantola Dorata Persiana

Nel cuore dell’Iran nord-occidentale, una sorpresa del regno animale è stata rivelata giusto in tempo per il Tarantula Appreciation Day 2023. Si tratta della Tarantola dorata persiana (Chaetopelma persianum), una nuova specie di ragno scoperta di recente. Questo affascinante aracnide con “peli lanosi e dorati” è stato individuato grazie al contributo di appassionati locali e alla dedizione degli scienziati. L’aracnologo Alireza Zamani, dell’Università di Turku in Finlandia, e il collega canadese Rick C. West, hanno descritto questa nuova specie nel loro articolo pubblicato sulla rivista scientifica ZooKeys in occasione della Giornata della Tarantola. Una scoperta che rende onore all’ecosistema naturale e alla sua incredibile biodiversità.

Persian Gold Tarantula

La Tarantola d’oro appartiene al genere Chaetopelma, che trova casa in luoghi come Creta, Sudan e il Medio Oriente. Ciò che rende questo ragno unico è la sua pelliccia dorata, caratteristica così straordinaria che un solo esemplare ha convinto gli scienziati della scoperta di una nuova specie. Questo individuo rappresenta il primo del suo genere in Iran e la terza specie di tarantola conosciuta nel Paese. Battezzata con il nome scientifico Chaetopelma persianum, questa specie omaggia l’Iran, noto storicamente come Persia. E per rendere più accessibile il suo nome, gli studiosi propongono l’appellativo “Persian Gold Tarantula”. L’esemplare raccolto per descrivere la nuova specie è stato trovato in una tana autocostruita su un terreno roccioso in pendenza, in mezzo a una vegetazione bassa e rada. Tutto è iniziato con l’appassionato di natura locale Mehdi Gavahyan, che ha fotografato un maschio vagante e ha inviato la foto a Zamani. Avendo intuito che il ragno era probabilmente una specie attualmente sconosciuta alla scienza, lo scienziato ha chiesto a Gavahyan di collaborare con Amir Hossein Aghaei, un amico e appassionato di natura, e di inviargli esemplari di questi ragni per ulteriori esami. Tuttavia, Gavahyan e Aghaei sono riusciti a raccogliere e inviare solo un esemplare femmina che sarebbe poi diventato il ragno utilizzato nella descrizione della specie. Inoltre, grazie a cittadini scienziati e naturalisti locali, gli autori dello studio sono poi entrati in possesso delle foto di altri due maschi dello stesso genere, scattate molto vicino alla località tipo della nuova specie: una a Sardasht, nella provincia dell’Azerbaigian occidentale in Iran, e l’altra nei dintorni di Sulaymaniyah in Iraq. Sebbene sia altamente probabile che entrambi questi maschi appartengano a Ch. persianum, ciò non potrà essere confermato fino a quando non saranno condotti ulteriori esami sul materiale raccolto di entrambi i sessi.