Frana a Lecco: la ferrovia e la strada restano intatte

Nella mattinata di oggi, una frana ha colpito il versante Orsa Maggiore del monte San Martino, situato a Lecco. Il crollo roccioso è avvenuto verso le 11 del mattino. Nonostante l’evento, sia la ferrovia che la strada sono rimaste intatte e operative. La solida struttura della rete paramassi è stata in grado di sostenere il peso dei detriti, impedendo che la frana causasse danni maggiori.

Testimoni oculari hanno osservato il crollo della frana mentre si trovavano nella zona del lago, precisamente a Pradello. Tempestivamente, sono stati dispiegati sul luogo i vigili del fuoco del comando di Lecco, insieme alla Protezione Civile e al personale di Rfi, ovvero la Rete Ferroviaria Italiana. È stata avviata un’indagine per valutare il punto esatto in cui si è verificato il distacco dei massi e per analizzare l’area coinvolta.

Questo incidente sottolinea l’importanza delle misure di prevenzione e sicurezza adottate lungo la ferrovia e le strade che attraversano la zona. La prontezza di intervento delle autorità locali e dei soccorritori è stata cruciale nel gestire la situazione e nel preservare l’integrità delle infrastrutture di trasporto.

Il sopralluogo previsto fornirà ulteriori informazioni sulle cause del crollo e sullo stato complessivo del monte San Martino. L’attenzione verso la sicurezza e la manutenzione delle vie di comunicazione e delle aree montane rimane fondamentale per evitare potenziali rischi per i residenti e i viaggiatori nella regione.