Chemioterapia: 10 cose da evitare per minimizzare gli effetti collaterali

Nel corso delle terapie oncologiche, gli effetti collaterali possono risultare sfidanti sia per i pazienti che per i loro familiari. Tuttavia, esistono azioni che possono essere intraprese per attenuare l’impatto e mitigare le conseguenze indesiderate dei trattamenti. Massimo Di Maio, direttore dell’Oncologia Medica 1 presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute Molinette di Torino e segretario nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), condivide preziosi consigli.

Mantenere il peso: l’infiammazione della bocca, disturbi digestivi e intestinali, nausea e perdita di appetito sono frequenti durante le terapie anticancro. Evitare la perdita di peso è cruciale per sostenere la forza e la vitalità. Evitare carne e pesce crudi: Consumare alimenti cotti invece di carne e pesce crudi è consigliato per ridurre il rischio di infezioni, specialmente quando il sistema immunitario è compromesso. Consultare il medico prima di prendere farmaci o integratori: non assumere farmaci, integratori o supplementi senza previa consultazione con l’oncologo o il medico curante, poiché alcune sostanze potrebbero interferire con i trattamenti. Rinunciare a fumo e alcol: smettere di fumare e moderare l’assunzione di alcol può contribuire a migliorare la risposta ai trattamenti e proteggere organi già sotto stress. Limitare l’esposizione solare: Proteggersi dai raggi UV è particolarmente importante per i pazienti oncologici, poiché alcuni trattamenti possono rendere la pelle più sensibile e vulnerabile. Mantenere un equilibrio: non trascurare l’attività sociale e le vacanze. Mantenere una vita sociale attiva e prendersi delle pause può favorire il benessere emotivo e fisico. Evitare gravidanze non pianificate: durante il trattamento, è essenziale prendere precauzioni per evitare gravidanze indesiderate, poiché alcune terapie potrebbero comportare rischi per il feto. Preservare la socialità: mantenere legami sociali e partecipare ad attività piacevoli può aiutare a mantenere uno stato d’animo positivo. Evitare affaticamento eccessivo: troppa stanchezza può influire negativamente sulla risposta del corpo ai trattamenti. Ascoltare il proprio corpo e riposare quando necessario è cruciale. Mantenere la connessione: non isolarsi durante il percorso di cura. Mantenere la comunicazione e la condivisione con amici e familiari può offrire un prezioso supporto emotivo.

Seguire queste precauzioni può contribuire a rendere più sopportabile e tollerabile l’esperienza della chemioterapia, migliorando il benessere generale durante il percorso di guarigione.