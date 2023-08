William Friedkin: Linda Blair ricorda il regista de L’Esorcista

La scomparsa di William Friedkin ha riconnesso gli appassionati di cinema al lavoro fatto dal filmmaker su L’Esorcista, e, nelle ultime ore, a ricordare Friedkin, c’è stata anche Linda Blair, la protagonista del lungometraggio.

Ecco una parte del suo discorso:

Come il famoso film di Sidney Poitier dal titolo To Sir with Love, come posso esprimere a parole l’apprezzamento per la persona che ha cambiato la mia vita per sempre, oltre che al mondo intero? Billy Friedken è stato un punto di svolta, ha pensato fuori dagli schemi, era un genio con una personalità incredibilmente audace e un immaginario straordinario che ha elettrizzato allo stesso modo colleghi e spettatori ed è rimasto un vero anticonformista per tutta la sua carriera nell’industria cinematografica.