Talk to Me: in lavorazione il film sequel

Il film horror Talk to Me, che è stato realizzato da A24, avrà un capitolo sequel.

Da poco è stato annunciato che A24 lavorerà al capitolo sequel del film horror Talk to Me. Gli youtuber Danny e Michael Philippou, che hanno diretto il primo film, ritorneranno anche per il secondo lungometraggio della saga.

La sceneggiatura di Talk to Me 2 è stata affidata a Danny Philippou, che scriverà il copione assieme a Bill Hinzman. Non sono stati rivelati dei dettagli sulla trama della storia.

A realizzare Talk to Me sono stati gli stessi produttori del cult Babadook. Il film risponde ai canoni classici dell’horror, seguendo il filone delle possessioni demoniache.

Si tratta di un lungometraggio che è stato acclamato su Rottoen Tomatoes, raggiungendo il 95% di punteggio sull’aggregatore di recensioni. Talk To Me è stato definito da Vice come “uno dei film più spaventosi del decennio”. La critica lo ha così giudicato su Rotten Tomatoes:

Con una storia avvincente, e impressionanti effetti pratici, Talk to Me è un horror del 21° secolo terribilmente raccapricciante, costruito su basi classiche.

Il film ha ottenuto al suo debutto 10 milioni di dollari, arrivando a totalizzare complessivamente 26 milioni di dollari di guadagni.