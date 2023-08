SpaceX: successo nel test di accensione statica del razzo Super Heavy

SpaceX ha raggiunto un notevole traguardo con il test di accensione statica del razzo Super Heavy, rappresentando un passo fondamentale verso il suo prossimo decollo. Equipaggiato con un incredibile totale di 33 motori Raptor, il Super Heavy è il razzo più grande e massiccio mai costruito da SpaceX, segnando l’importante nono Booster della serie dei razzi riutilizzabili dell’azienda.

La complessità di questa sfida tecnica è stata ulteriormente evidenziata dalla necessità di ideare un innovativo sistema di getti d’acqua, destinato a dissipare gli scarichi incandescenti e le vibrazioni acustiche generate durante l’accensione. Data l’impossibilità di creare canali tradizionali, SpaceX ha optato per lanciare getti d’acqua contro i motori, che istantaneamente si trasformano in vapore, creando uno spettacolo visivo ancor più straordinario.

Tuttavia, nonostante il successo complessivo, il test di accensione è durato soltanto 2,74 secondi anziché i 5 previsti, e quattro motori si sono spenti in anticipo. Questi piccoli contrattempi indicano che vi è ancora del lavoro da compiere prima di poter garantire un decollo senza intoppi per questo imponente colosso moderno.

Inoltre, è emerso un potenziale problema legato al sistema di terminazione, il quale è incaricato di distruggere il razzo nel caso in cui perdesse il controllo. Nel test, il sistema ha mostrato un ritardo di 40 secondi, un intervallo sufficiente per potenzialmente provocare un disastro.

Una volta ultimato, il razzo Super Heavy lavorerà in tandem con la Starship, portando questa navicella oltre l’atmosfera terrestre e consentendole di effettuare missioni con carichi particolarmente pesanti. La combinazione di Super Heavy e Starship si estende su una lunghezza di 120 metri, con un diametro di 9 metri e una capacità massima di carico di 150 tonnellate.

Da solo, il razzo Super Heavy si estende su 69 metri, aggiungendo prospettiva a questa magnifica creazione, che supera in lunghezza persino la celebre Torre di Pisa. L’idea che un simile gigante possa abbandonare l’atmosfera terrestre, per poi rientrarvi ed atterrare in posizione verticale, continua a incantare e a suscitare meraviglia in un imponente spettacolo di ingegneria e innovazione.