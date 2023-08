Snapchat nei guai: “consente ai bambini di accedere all’app”. Ora rischia multa da 184 milioni di dollari

Snap Inc, l’azienda proprietaria di Snapchat, rischia grosso. L’ente regolatore delle comunicazioni nel Regno Unito, Ofcom, sta considerando l’idea di avviare un’indagine formale sull’assenza di tutele per gli utenti più giovani da parte della piattaforma. Se dovesse risultare colpevole, Snap Inc rischia di andare incontro ad una maxi-sanzione di circa 180 milioni di euro.

L’indagine si concentra sulle accuse secondo cui Snapchat avrebbe gestito in modo non adeguato i dati dei minorenni. In particolare, l’autorità teme che Snapchat stia facendo poco o nulla per impedire agli utenti infratredicenni di creare un account sulla piattaforma — con il rischio che i loro dati vengano trattati in modo inappropriato o che finiscano in situazioni pericolose.

Lo scorso anno, una ricerca condotta da Ofcom ha evidenziato che Snapchat era l’app più popolare tra gli utenti minorenni nel Regno Unito. Sorprendentemente, circa il 60% dei bambini tra gli 8 e gli 11 anni era riuscito a creare account su Snapchat, spesso fornendo date di nascita false. Le leggi britanniche sulla protezione dei dati richiedono alle aziende di social media di ottenere il consenso dei genitori prima di trattare i dati degli utenti al di sotto dei 13 anni.

Sebbene Snapchat non abbia ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale riguardo alle misure adottate per impedire ai minorenni di creare account mentendo sulla loro età, un rappresentante di Snap ha sottolineato che l’azienda è impegnata a garantire che la sua piattaforma protegga gli utenti più giovani, nel rispetto delle linee guida previste nel Codice per i Minori.

Prima di avviare un’indagine formale, l’Ufficio del Commissario per le Informazioni dovrà raccogliere ulteriori informazioni, in processo che potrebbe richiedere alcuni mesi.

Rapporti precedenti di marzo suggerivano che Snapchat aveva rimosso solo un piccolo numero di account di utenti sotto i 13 anni dalla sua piattaforma nel Regno Unito lo scorso anno. Le stime di Ofcom indicano che Snapchat ha “migliaia di utenti minorenni”. Se l’indagine proseguirà e Snap Inc verrà ritenuta colpevole, la potenziale sanzione potrebbe ammontare fino al 4% del suo fatturato globale annuo, un importo stimato in 184 milioni di dollari sulla base dei recenti risultati finanziari.