Shaihuludia shurikeni: scoperto verme preistorico vissuto 500 milioni di anni fa

Un verme segmentato vissuto 500 milioni di anni fa, noto come Shaihuludia shurikeni, è stato scoperto dai ricercatori del Museo tedesco di Storia naturale di Karlsruhe. Questo verme preistorico, lungo meno di 10 centimetri, presentava setole rigide simili a quelle delle imponenti creature del pianeta Dune immaginato da Frank Herbert. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista Historical Biology.

Chiamato Shaihuludia shurikeni, in onore dei vermi di Dune, appartiene a una specie sconosciuta di anellidi. I fossili sono stati trovati nel sito di Spence Shale negli Stati Uniti, e questo nuovo reperto arricchisce la galleria delle creature del periodo Cambriano. Questo periodo preistorico è noto per la sua diversità evolutiva e per l’abbondanza di specie uniche che sono scomparse nel corso del tempo.

I fossili di Shaihuludia shurikeni mostrano tracce di setole rigide, che ricordano le lame da lancio, da cui deriva il suo nome. La specie è stata considerata unica tra gli anellidi del Cambriano per le sue caratteristiche distintive. Inoltre, il fossile è stato conservato in modo insolito, con i tessuti molli preservati come ossido di ferro, suggerendo che l’animale sia morto e si sia decomposto prima di fossilizzarsi.

Questa scoperta offre uno sguardo affascinante alle creature che popolavano il passato remoto, fornendo ulteriori dettagli sulla diversità biologica e l’evoluzione durante il periodo Cambriano. L’analisi approfondita dei fossili aiuta a comprendere meglio l’ecosistema e le specie che un tempo abitavano la Terra.