Mercury Avator 7.5e: potente sistema di propulsione elettrica per la navigazione marina

Il nuovo Mercury Avator 7.5e è ora disponibile per l’acquisto, rappresentando un’evoluzione significativa nei motori marini elettrici. Creato da Mercury Marine, il noto produttore di motori marini, l’Avator 7.5e si distingue per essere molto più di un semplice fuoribordo, è un completo sistema di propulsione che apre nuove possibilità nell’esperienza di navigazione.

Una delle caratteristiche distintive di questo sistema è la sua praticità. Le batterie drop-in sostituibili e il sistema di montaggio a sgancio rapido semplificano notevolmente la manutenzione e l’utilizzo. Inoltre, il display digitale a colori e l’app connessa offrono un controllo intuitivo e dettagliato, consentendo agli utenti di gestire facilmente tutte le aspettative avventurose.

L’Avator 7.5e è disponibile in due modelli, ciascuno progettato per soddisfare esigenze specifiche. Il modello con barra guida offre portabilità, adatto a piccole imbarcazioni in alluminio, gommoni rigidi e tender, oltre a essere utilizzato come motore secondario su piccole barche a vela. Nel frattempo, il modello con telecomando è progettato per l’installazione permanente e offre un timone a volante e un display per un controllo stabile.

La designazione “7.5e” è significativa: la “e” denota l’energia elettrica, mentre il “7.5” rappresenta la potenza dell’elica in Watt, equivalente a 750W. Le prestazioni di velocità e accelerazione dell’Avator 7.5e sono paragonabili a quelle di un fuoribordo convenzionale Mercury FourStroke da 3,5 cavalli.

L’innovazione dell’Avator è stata riconosciuta a livello globale, ottenendo l’Innovation Award al Miami International Boat Show 2023. Questo riconoscimento sottolinea la potenza silenziosa e pulita del fuoribordo elettrico, abilitando una navigazione senza complicazioni. Le batterie intercambiabili, il sistema di montaggio rapido e gli intuitivi comandi semplificano la preparazione e l’uso. Inoltre, il display integrato è strategicamente posizionato per una facile lettura del livello della batteria e delle informazioni sul motore.