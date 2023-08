Medicina: i vasi sanguigni ingegnerizzati per sconfiggere le malattie cardiovascolari

Vasi sanguigni danneggiati che possono essere riparati con un metodo veloce e rivoluzionario. Questa utopia sta diventando realtà grazie ai brillanti ricercatori dell’Università di Melbourne. Il team ha creato un processo innovativo per “ingegnerizzare” vasi sanguigni utilizzando materiali naturali. Questi vasi potrebbero essere la chiave per prevenire disturbi letali come infarti, ictus e aneurismi. I vasi sanguigni sono fondamentali per la vita, poiché trasportano, in tutto il corpo, ossigeno e nutrienti essenziali e rimuovono scorie tossiche. Ma quando non funzionano correttamente, possono portare diversi problemi gravi. Attualmente, le opzioni per riparare vasi danneggiati sono limitate. Gli innesti sintetici possono causare coaguli e ostruzioni, rendendo la situazione ancora più critica. Utilizzando una combinazione di materiali e tecnologie di fabbricazione, i ricercatori hanno sviluppato un metodo che consente la creazione di vasi sanguigni con geometrie complesse, simili a quelli naturali e realizzati con cellule e tessuti umani. Questi vasi creati hanno il potenziale di trattare le malattie cardiovascolari e di costruire un’alimentazione sanguigna integrata per creazioni di tessuti più grandi. Il Professore Associato Daniel Heath spiega che questo nuovo approccio potrebbe portare a vasi sanguigni che salvano vite in modo rapido ed economico, senza la necessità di attrezzature costose. Ciò potrebbe essere un salvagente per i pazienti che non hanno accesso a vasi donatori compatibili. La scoperta dei ricercatori dell’Università di Melbourne potrebbe significare una nuova era per la medicina, in cui la riparazione dei vasi sanguigni non è più un sogno, ma una realtà affrontabile. Un futuro in cui i problemi cardiaci potrebbero diventare una sfida superata, grazie alla brillantezza e all’innovazione di questi scienziati.