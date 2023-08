Marte: nuove rivelazioni di InSight su rotazione e struttura interna

Il lander InSight della NASA, terminata ufficialmente la sua missione a dicembre 2022 su Marte, sta ancora rivelando sorprendenti segreti sul pianeta rosso. Gli ultimi dati inviati dal lander stanno offrendo agli scienziati nuove prospettive sull’evoluzione e l’interno di Marte.

Le misurazioni accurate della rotazione di Marte, effettuate utilizzando la tecnologia radio avanzata del trasponder RISE di InSight, hanno rivelato che il pianeta sta accelerando la sua rotazione a un tasso di circa 4 milliarcosecondi all’anno al quadrato. Questo si traduce in una diminuzione della durata del giorno marziano di una frazione di millisecondo all’anno.

RISE, che rappresenta Rotation and Interior Structure Experiment, è stato in grado di fornire dati cinque volte più precisi rispetto ai lander Viking precedenti. La tecnologia sottostante ha coinvolto il trasferimento di segnali radio tra la Terra e InSight, rilevando le minime variazioni di frequenza causate dallo spostamento Doppler, simile all’effetto sonoro di un’ambulanza in movimento.

Gli scienziati hanno sottolineato che l’accelerazione misurata potrebbe essere influenzata dall’accumulo di ghiaccio sulle calotte polari o da dinamiche interne ancora poco comprese. I dati di InSight, raccolti durante i primi 900 giorni marziani della missione, sono stati essenziali per analizzare tali variazioni e rivelare ulteriori informazioni sulla struttura interna del pianeta.

I dati RISE non solo hanno contribuito a misurare l’accelerazione della rotazione di Marte, ma hanno anche permesso di studiare le oscillazioni del nucleo liquido del pianeta, nota come nutazione. Questa analisi ha fornito dettagli sulla dimensione del nucleo, confermando la presenza di un nucleo liquido con un raggio di circa 1835 chilometri. Gli scienziati hanno inoltre scoperto che la densità tra il nucleo e il mantello di Marte è aumentata, indicando ulteriormente la natura liquida del nucleo.

L’analisi continua a rivelare nuovi dettagli sulla struttura interna di Marte e potrebbe portare a una migliore comprensione delle dinamiche che governano il suo comportamento. Gli scienziati sperano che ulteriori studi sui dati raccolti da InSight possano svelare ancora più segreti del misterioso pianeta rosso.