La casa di Elon Musk è fatta così: poster nerd, katane e poco altro… è costata 50mila dollari

Domenica scorsa, Walter Isaacson ha regalato alle persone uno sguardo all’interno della mini-casa costata 50,000 dollari di Elon Musk. “Nel 2020, Musk ha deciso di vendere le sue cinque grandi ville e di avere come sua residenza principale questa spartana casa con due camere da letto a Boca Chica, in Texas, dove ci saremmo incontrati e dove si sarebbe seduto a questo tavolo di legno a fare telefonate”, ha scritto Isaacson, che ha seguito Musk per quasi tre anni per poter scrivere una biografia sul miliardario.

Il biografo ha dichiarato che spiegherà il motivo per cui Musk ha deciso di vendere le sue altre case nel suo libro sul miliardario, che uscirà il 12 settembre. In passato Musk ha affermato di voler vendere i suoi averi per finanziare i suoi piani di costruire un giorno una colonia su Marte.

In 2020, Musk decided to sell his five grand houses and to have as his primary residence this spartan two-bedroom house in Boca Chica, TX, where we would meet and he would sit at this wood table and make phone calls. In my forthcoming bio, https://t.co/7JGHd10TEa, I explain why. pic.twitter.com/mLsAgdOdY1 — Walter Isaacson (@WalterIsaacson) August 6, 2023

La foto sembra mostrare la cucina di Musk e una parte del suo soggiorno nella sua casa vicino al sito di lancio di SpaceX a Boca Chica, in Texas. Nell’immagine di Isaacson, si intravedono alcuni oggetti d’arredo… curiosi. Ad esempio, su un tavolino da caffè spunta quella che sembra proprio essere una spada katana. Altre foto mostrano una scultura a forma di razzo e alcuni giocattoli.

Il miliardario, appassionato di fantascienza, ha anche un poster di una rivista di fantascienza chiamata “Amazing Stories” esposto in modo prominente sopra il suo tavolo da cucina. Il poster raffigura la storia di fantascienza di Henry Gade, “Liners of Space“, con un’illustrazione che mostra navi spaziali per il trasporto di massa.

My bedside table pic.twitter.com/sIdRYJcLTK — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Non è la prima volta che abbiamo uno sguardo furtivo alla vita privata di Walter Isaacson. L’anno scorso, il CEO di Tesla ha condiviso una foto della sua camera da letto: sul comodino comparivano diverse — troppe – lattine di Diet Coke senza caffeina, oltre che due pistole (una replica di un revolver del videogioco Deus Ex e un’altra replica di una pistola di Goerge Washington, hanno suggerito alcuni utenti).

Musk ha venduto la sua ultima casa per 30 milioni di dollari nel 2021 dopo aver dichiarato di aver iniziato a vivere in una casa in Texas, a pochi passi dalla sede di SpaceX, dal costo di 50mila dollari.