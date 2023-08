Incidenti Felini: morsi di gatti randagi e la diffusione di batteri sconosciuti agli umani

Secondo Science Alert, se vedete un gatto randagio per strada, potete ammalarvi gravemente se vi morde. Un recente rapporto ci informa che un uomo del Regno Unito ha contratto un ceppo sconosciuto di batteri gram-positivi, chiamato Globicatella, dopo essere stato morso da un gatto randagio, e probabilmente avrebbe perso la mano se non avesse cercato aiuto medico. Solo otto ore dopo essere stato morso più volte alla mano e al braccio da un gatto randagio, l’uomo è stato ricoverato in ospedale per farsi curare l’intenso gonfiore che stava sperimentando. Dopo il trattamento iniziale, l’uomo è tornato a casa con le ferite medicate e una prescrizione di antibiotici per via orale. In un primo momento i medici hanno pensato di avere a che fare con una forma di Streptococco, che è il batterio legato alla meningite, all’occhio rosa (congiuntivite) e a molte altre infezioni che conosciamo bene. Dopo ulteriori indagini, hanno scoperto di avere a che fare con un ceppo di Globicatella precedentemente sconosciuto.

Ma il giorno dopo il paziente è tornato in ospedale con un gonfiore ancora più grave che ha richiesto non solo un intervento chirurgico, ma anche tre diverse forme di antibiotici per via endovenosa per consentirgli di riprendersi completamente.

Pericoli nascosti: Gatti randagi e le minacce che portano

Anche se questo particolare incidente con i gatti randagi si è risolto in modo relativamente indolore, i medici avvertono il pubblico di fare attenzione ai felini randagi proprio per questo motivo. Non solo i gatti randagi sono inclini a portare con sé una serie di agenti patogeni sconosciuti, ma i loro artigli affilati e i loro denti appuntiti possono causare una serie di problemi se si considera la rapidità con cui possono penetrare nella pelle. Questo è particolarmente vero se un gatto vi morde in profondità su un’articolazione o intorno a essa, rendendo difficile individuare l’infezione senza dover ricorrere a un piccolo intervento chirurgico. Sebbene l’uomo britannico si sia ripreso completamente dai morsi del gatto randagio, vale la pena notare che è stato molto fortunato, date le circostanze. Se non avesse avuto accesso a cure mediche immediate o se l’infezione fosse stata più resistente agli antibiotici, avrebbe potuto perdere la mano o addirittura morire a causa dell’infezione. Inoltre, se trovate un gatto randagio per strada e lo portate in casa vostra, gli altri vostri animali domestici potrebbero ammalarsi gravemente, se attaccati.