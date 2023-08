Il mio amico Tempesta: trailer, foto ufficiali e locandina

Uscirà in sala il 14 settembre, distribuito da Eagle Pictures, “Il mio amico Tempesta”, un film di Christian Duguay (già fautore di Un sacchetto di biglie, Belle & Sebastien – L’avventura continua) con nel cast Mèlanie Laurent (Mia e il leone bianco, 6 Underground), Pio Marmaï (I tre moschettieri – D’Artagnan), Carmen Kassovitz (Heartbeast, ‘Stalk’) Kacey Mottet Klein e Atmen Kelif. Vi presentiamo dunque il trailer italiano, le foto ufficiali e la locandina della pellicola.

Il film, prodotto da Nolita Cinema & TV, France 2 Cinéma e Pathé Films, è l’adattamento del romanzo francese “Tempête au haras” di Christophe Donner, da cui è tratto il graphic novel “Corri, Tempesta!” di Donner e Jérémie Moreau, edito in Italia da Tunué. Nata nelle scuderie dei suoi genitori, Zoe è cresciuta circondata da cavalli e il suo sogno è sempre stato quello di diventare una fantina! Tempesta, una puledra che conosce fin dalla nascita, diventa il suo alter ego. Fino a una notte di bufera, quando Tempesta, in preda al panico, cade su Zoe e manda in frantumi i suoi sogni. Contro ogni previsione, Zoe si rialza e tenterà l’impossibile per ricongiungersi al suo destino.

Afferma il regista:

Volevo parlare di una famiglia alla ricerca del Graal nonostante i grandi rischi finanziari, ma le cui speranze svaniscono quando vengono colpiti da una tragedia. La famiglia però si rimette in piedi, perché questo film parla soprattutto di resilienza. Philippe, il padre, è al centro della prima parte, ma l’asse narrativo si sposta poi su Marie, la madre, quando Zoe riprende il controllo sulla sua vita. Ciò che è piaciuto a me e a Lilou Fogli in questa costruzione, che si discosta dalla trama del romanzo, è che ognuno ha il suo posto e che Marie, che a un certo punto prende il comando, ha un’evoluzione emotiva. Il libro e il fumetto ci hanno offerto un mondo e una passione ma non abbiamo fatto girare la trama intorno al gioco d’azzardo perché volevo concentrarmi sul personaggio di Zoe, senza tralasciare gli allenamenti. In realtà, a Christophe Donner è piaciuta molto la sceneggiatura ed è stato così gentile da farci da consulente.

Leggi anche: