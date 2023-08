Il Brasile spinge l’acceleratore sulla sua valuta digitale: si chiamerà DREX, lancio nel 2024

La banca centrale del Brasile ha dato un nome alla sua imminente valuta digitale: "DREX." Il lancio è previsto per il prossimo anno.

La banca centrale del Brasile ha dato un nome alla sua imminente valuta digitale: “DREX.” Questa valuta digitale è stata progettata con l’obiettivo di potenziare i servizi finanziari nel paese. Il lancio di DREX è previsto per l’anno prossimo. DREX utilizzerà la tecnologia dei registri distribuiti (DLT) per regolare le transazioni interbancarie all’ingrosso, mentre l’accesso per i consumatori sarà basato su depositi bancari tokenizzati.

I funzionari della banca centrale avevano precedentemente previsto che l’adozione della valuta digitale brasiliana sarebbe iniziata entro la fine del 2024, a seguito del completamento della fase di test. Tuttavia, Fabio Araujo, il coordinatore dell’iniziativa presso la banca, ha affermato che gli scioperi dei dipendenti che chiedono migliori opportunità di avanzamento di carriera potrebbero potenzialmente influenzare il progetto.

Durante una discussione pubblica organizzata dalla banca centrale, Araujo ha sottolineato che lo sviluppo del progetto DREX è principalmente mirato a migliorare l’accesso ai servizi finanziari nel paese. “Abilitando un accesso semplice e affidabile ai valori registrati tramite la tecnologia DLT, riduciamo i costi e democratizziamo l’accesso ai servizi finanziari,” ha dichiarato Araujo.

Il dirigente ha anche evidenziato che i brasiliani hanno già grande familiarità con i pagamenti digitali, grazie alla forte popolarità della piattaforma per i pagamenti istantanei Pix, lanciata alla fine del 2021 e ampiamente accettata. Ora, ci si aspetta che DREX potenzierà i servizi di prestito, investimento e assicurazione. “Miriamo a rendere questi prodotti finanziari accessibili al pubblico e a incrementare l’inclusione finanziaria in Brasile,” ha aggiunto Araujo.