Hogwarts Legcy 2 già in sviluppo? Indizi da un annuncio di lavoro

Stando a quanto riportato da un annuncio di lavoro, Hogwarts Legacy 2 sarebbe già in sviluppo presso Avalanche Software.

Hogwarts Legacy 2 potrebbe essere già in sviluppo. O almeno questo è quanto emerge da un nuovo annuncio lavorativo di Warner Bros., che contiene alcuni riferimenti al primo capitolo. L’annuncio in questione ricerca un Software Engineer Junior per Avalanche Software, lo studio di sviluppo del GDR ambientato nel Wizarding World.

“Unisciti al team dietro il blockbuster open world, il gioco di ruolo d’azione Hogwarts Legacy mentre creiamo ciò che verrà in futuro” – recita l’annuncio.

Le responsabilità del ruolo descrivono in cosa sarebbe coinvolto il candidato prescelto, comprese alcune attività come la progettazione e la scrittura di codice di gioco. Inoltre viene specificato chiaramente che il lavoro comporta la collaborazione con i progettisti per “implementare e mettere a punto vari scenari di gioco“.

Come potete vedere, inoltre, l’annuncio non cita espressamente Hogwarts Legacy 2, ma è alquanto evidente che il contenuto si riferisca ad un possibile sequel. Del resto, c’era anche da aspettarselo, visto il successo clamoroso di Hogwarts Legacy e i fan non aspettano altro che immergersi nuovamente nell’universo potteriano ricreato da Avalanche Software.

La speranza, ovviamente, è che questo nuovo progetto vada a colmare tutte le lacune del predecessore con una struttura più profonda e una storia più coinvolgente e curata. Inoltre, gli appassionati sperano di potersi dilettare finalmente nelle partite di Quidditch, grande assente nel primo Hogwarts Legacy, e chissà magari anche in altre interessanti attività ricreative come gli scacchi dei maghi.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Hogwarts Legacy è ora disponibile per PS4,PS5, Xbox Series S/X, Xbox One, PC. Il gioco arriverà anche su Nintendo Switch a partire dal 14 novembre 2023.