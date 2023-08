Harrison Ford è entusiasta di entrare nel Marvel Cinematic Universe

Anthony Mackie ha dichiarato che Harrison Ford è entusiasta di poter far parte del Marvel Cinematic Universe grazie a Captain America 4.

Dopo aver indossato per un’ultima volta i panni di Indiana Jones, Harrison Ford ha dichiarato di essere entusiasta di entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe, grazie alla sua performance in Captain America 4.

Ecco cosa ha dichiarato a riguardo Anthony Mackie:

Harrison è una persona veramente divertente. Di base uno non saprebbe come comportarsi di fronte a Harrison Ford. Ma lui non è stato affatto una persona difficile.

E poi ha aggiunto:

Sono rimasto sorpreso da quanto fosse spensierato, e di quanto fosse entusiasta di fare parte dell’MCU. Vederlo lavorare da così tanti anni, e vederlo a 80 anni entusiasta di far parte di questo universo, è stato davvero stupefacente. Ci ha fato capire quanto siamo fortunati, quanto sono fortunato io a fare parte dell’MCU e dare vita a questi personaggi. Quindi direi che ci siamo divertiti.

L’uscita di Captain America: Brave New World è attesa nelle sale cinematografiche per il 2024, la data precisa dell’uscita al cinema è quella 26 luglio 2024.