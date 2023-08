Fast and Furious: Dominic Toretto è forte quanto Superman?

Su Reddit gli appassionati di cinema hanno ultimamente dibattuto su una questione particolare: Dominic Toretto di Fast and Furious è forte tanto quanto Superman?

Chiaramente Vin Diesel sarebbe lusingato di trovare paragonato il suo personaggio all’Uomo d’Acciaio, ma ecco cosa ha detto uno degli utenti di Reddit sul paragone tra Dominic Toretto e Superman, cercando di essere il più analitico possibile:

Ha una forza sovrumana, in grado di lanciare uomini adulti per 20 piedi in aria, fa crollare un garage battendo il piede, può strappare le portiere delle auto, sollevare auto che devono pesare 2000 libbre ed è in grado di battere 10 uomini da solo in una scazzottata (Fast 9). Può sopravvivere a incidenti automobilistici (una volta in montagna) con solo un po’ di sangue sul viso. Le agenzie governative segrete lo assumono perché è l’unico uomo adatto per quel tipo di lavoro. È anche un maestro meccanico ed è in grado di guidare qualsiasi veicolo con l’abilità e i riflessi di un pilota di caccia…..