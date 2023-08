Enigmistica nel mondo classico: giochi di parole e indovinelli degli antichi Greci e Romani

Nel mondo classico, enigmistica e indovinelli erano molto apprezzati dagli antichi Greci e Romani, rappresentando un intrigante passatempo che si prestava sia al divertimento che a un significato più profondo. Tra questi, il più celebre è l’enigma della Sfinge, proposto a Edipo lungo la strada verso Tebe: “cosa cammina su quattro zampe al mattino, su due a mezzogiorno e su tre alla sera?”. La risposta era l’uomo, che prima striscia come neonato, poi cammina su due piedi da adulto e infine si appoggia a un bastone nella vecchiaia.

Gli indovinelli costituivano la forma di enigmistica più diffusa nell’antichità greca, intrattenendo gli intellettuali e fungendo da strumento di potere per coloro che detenevano la conoscenza. A riportare alcuni di essi fu Ateneo di Naucrati, che descrisse come dotti filosofi, dopo un banchetto, si sfidassero nella risoluzione di rompicapi.

Saffo, la poetessa greca, dimostrò la sua abilità nel creare enigmi intriganti. Uno dei suoi indovinelli richiedeva di identificare un essere femminile che proteggeva i propri piccoli nel grembo, lanciando un grido udibile ovunque, nonostante l’assenza di voce fisica. La risposta era la lettera, poiché le parole possono viaggiare lontano, comunicando con tutti gli uomini, anche quando pronunciate solo mentalmente.

Nel mondo antico, gli enigmi assumevano anche un valore sacrale. Oracoli, sogni profetici e visioni guaritrici inviati dal dio Asclepio ai malati si presentavano spesso sotto forma di enigmi, che dovevano essere decifrati dai sacerdoti e dagli illuminati. Anche i governanti ateniesi, come Temistocle, facevano affidamento sugli enigmi per interpretare i messaggi divini.

Nel contesto romano, l’enigmistica perse in parte il suo carattere misterioso, divenendo un passatempo più leggero e incentrato sul gioco di parole. Furono popolari gli sciarade e i palindromi, come il celebre “quadrato magico” con le parole SATOR, AREPO, TENET, OPERA, ROTAS, la cui interpretazione rimane oggetto di speculazione. Gli enigmi hanno continuato ad affascinare per la loro creatività e complessità, rappresentando una parte intrigante della cultura classica che ancora oggi ci affascina e intriga.