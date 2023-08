Barbie e Shark 2 fanno registrare nuovi record a Warner Bros.

Warner Bros. Discovery sta letteralmente dominando l’estate del cinema italiano con il successo di Barbie e Shark 2 – L’abisso. I due film, rispettivamente al primo e secondo posto del box office italiano, hanno registrato l’80% degli incassi dell’ultimo weekend, il 39% degli incassi totali dal primo giugno ad oggi e il 50% nel mese di luglio. In merito al successo dei due film, Alessandro Araimo, General Manager Italy & Iberia di Warner Bros. Discovery, commenta, logicamente soddisfatto:

Warner Bros. Discovery continua a credere strategicamente nell’estate e quest’anno trionfa con due straordinari risultati al box office. ‘Barbie’ rappresenta un vero e proprio fenomeno globale, una corsa inarrestabile al box office in cui l’Italia sta recitando un ruolo di primo piano. A questo incredibile risultato si aggiungono i dati dell’ultimo weekend di ‘Shark 2 – L’abisso’, un film capace di catturare un pubblico vasto e curioso. Grazie a questi numeri eccellenti dal primo giugno ad oggi i titoli Warner Bros. Discovery hanno rappresentato quasi il 40% degli incassi totali, il 50% nel mese di luglio. Warner Bros. Discovery continua a fare storia in Italia. Questo risultato è l’ennesima dimostrazione che l’estate rappresenta un corridoio d’eccellenza per i Blockbuster e riesce a portare in sala pubblico felice ed entusiasta di provare ancora una volta la magia del cinema sul grande schermo anche a luglio ed agosto.