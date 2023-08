Assassin’s Creed: cinque titoli giocabili gratis dal 10 al 14 agosto

Dal 10 al 14 agosto tornano le prove gratuite Ubisoft, questa volta dedicate alla celebre saga di Assassin’s Creed: Assassin’s Creed IV Black Flag, Assassin’s Creed Valhalla, Assassin’s Creed Brotherhood, Assassin’s Creed Revelations e Assassin’s Creed II saranno disponibili e, oltretutto, c’è in corso anche una speciale campagna di saldi. Da adesso fino al 17 agosto, difatti, si può risparmiare fino al 75% durante i saldi di Assassin’s Creed in Ubisoft Store. Indossate i panni di un mercenario spartano nella guerra del Peloponneso in Assassin’s Creed Odyssey – Gold Edition, immergetevi nel Rinascimento italiano e scoprite le origini della saga di Ezio Auditore da Firenze in Assassin’s Creed II, esplorate l’Egitto tolemaico e assistite alla nascita degli Occulti in Assassin’s Creed Origins – Gold Edition, oppure afferrate un’ascia e salpate verso l’Inghilterra in Assassin’s Creed Valhalla – Complete Edition.

Acquistate un’edizione qualsiasi di Assassin’s Creed Origins, Assassin’s Creed Odyssey o Assassin’s Creed Valhalla durante i saldi e riceverete 5 € di Ricompense nel vostro Ubisoft Wallet, da usare per ottenere uno sconto di 5 € su Assassin’s Creed Mirage all’uscita del gioco, il prossimo 12 ottobre, o su qualsiasi altro gioco su Ubisoft Store. I 5 € di Ricompense nel proprio Ubisoft Wallet vanno riscattati entro dieci giorni dall’acquisto e scadranno il 19 ottobre. Per visualizzare l’elenco completo dei giochi di Assassin’s Creed in saldo e per richiedere i 5 € di ricompense visitate il sito di Ubisoft Store.

Il weekend gratuito include Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed Brotherhood, Assassin’s Creed Revelations, Assassin’s Creed IV Black Flag e Assassin’s Creed Valhalla. In Ubisoft Connect, le versioni di Assassin’s Creed II, Brotherhood e Revelations sono quelle originali. Su console, questi giochi sono disponibili nelle edizioni rimasterizzate incluse in The Ezio Collection. La disponibilità di ciascun gioco, tuttavia, dipende dalla piattaforma. Su Xbox One e Series X|S, durante il weekend gratuito saranno disponibili tutti e cinque i giochi. Su Ubisoft Connect, durante il weekend gratuito saranno disponibili Assassin’s Creed II, Brotherhood, Revelations e Valhalla. Su PlayStation, durante il weekend gratuito Assassin’s Creed Valhalla sarà accessibile a tutti i giocatori mentre i giochi di The Ezio Collection e Assassin’s Creed IV Black Flag saranno disponibili solo all’interno del servizio di abbonamento PlayStation Plus Extra. Infine, su Epic Games Store durante il weekend gratuito sarà disponibile solo Assassin’s Creed Valhalla.

