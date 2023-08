Apple Music, da oggi attiva la nuova ‘Discovery Radio’: ecco di cosa si tratta

Oggi Apple Music ha introdotto una nuova modalità per scoprire nuovi artisti e ascoltare brani in linea con i propri gusti. La nuova Discovery Radio compare nella sezione “Ascolta Ora”, sotto al pannello “In primo piano”.

La nuova stazione radio è abbinata alla stazione radio personalizzata, cioè quella che è indicata con il tuo nome, ed è contrassegnata con l’etichetta “Fatta per Te“. È possibile che il roll-out non sia ancora stato completato e forse non tutti gli utenti avranno già accesso a questa nuova funzione al momento della scrittura di questa news. Se non la trovate dall’app, potete fare un tentativo aprendo questo link.

Come riportato da AppleInsider, sembra che la stazione radio riproduca brani dello stesso stile delle canzoni presenti nella tua libreria personale e che hai ascoltato e apprezzato in passato. Ad ogni modo, a differenza della radio personalizzata che era già presente sull’app, questa nuova radio privilegia i brani che non hai già incluso nella playlist o nella tua libreria.

Siccome Apple non ha fornito informazioni dettagliate, non sappiamo esattamente come funzioni questa nuova stazione radio basata su algoritmi. Insomma, non sappiamo in che modo Apple Music scelga gli artisti e i brani da farti ascoltare.