Si introducono al Gen Con 2023 e rubano 300mila dollari in carte di Magic, Pokémon e Yu-Gi-Oh!

Una coppia di ladri si è introdotta a Gen Con 2023, un evento dedicato ai giochi da tavolo che si tiene ogni anno a Indianapolis, e ha rubato oltre a 300.000 dollari in carte da gioco collezionabili. Le carte, che erano posizionate in scatole su uno scaffale, sono state rubate utilizzando un carrello elevatore mentre i venditori stavano allestendo l’annuale convention di giochi che è stata avviata dal co-creatore di Dungeons and Dragons, Gary Gygax.

Non è noto quali carte siano state rubate. IndyStar ha riportato che un dipendente di un negozio di giochi da tavolo locale ha pensato che l’imballaggio assomigliasse a quello di Magic: the Gathering, Pokémon Trading Card Game e il non ancora rilasciato Disney Lorcana. Ravensburger, l’azienda che produce Disney Lorcana, ha twittato che tutti i suoi prodotti sono registrati.

***Update*** two additional photos have been added. Detectives are still seeking help in identifying both individuals. https://t.co/s7mMPbcR6I pic.twitter.com/nB9uVGaCT1 — IMPD (@IMPDnews) August 5, 2023

I partecipanti alla convention hanno aspettato fino a 16 ore per il gioco di carte, che Ravensburger ha presentato in anteprima a Gen Con 2023. La polizia di Indianapolis ha pubblicato due tweet venerdì e sabato chiedendo aiuto al pubblico per identificare due persone colte in flagrante da una telecamera di sorveglianza mentre rubavano le confezioni con le carte.

Il webmagazine The Verge ricorda che questo non è l’unico furto di carte da gioco recente nella zona di Indianapolis. A maggio, i media locali hanno riferito che un ladro si è introdotto in un negozio di giochi nel sobborgo di Brownsburg e ha infilato carte di Magic: the Gathering dal valore stimato di 15.000 dollari in una borsa per la consegna di pizze.