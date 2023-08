I Simpson: un episodio non è mai andato in onda in Giappone perché ritenuto offensivo

Ecco l'episodio dei Simpson mai andato in onda in Giappone perché ritenuto offensivo.

Sappiamo che I Simpson tendono a creare continua attenzione, vuoi per le trovate esilaranti dei suoi personaggi ed episodi, e vuoi per ciò che riescono ancora a suscitare nell’attualità le vecchie puntate. Susciterà curiosità il fatto che una puntata della decima stagione dei Simpson non è stata mai mandata in onda in Giappone perché considerata offensiva nei confronti dell’imperatore.

Si tratta dell’ultima puntata della stagione dieci dei Simpson intitolata Da Tokyo con orrore. L’episodio mostra una serie di gag che prendono di mira la cultura giapponese, ed in particolare l’imperatore giapponese, che viene scagliato in una scatola di infradito da sumo.

Si tratta di un puntata che è stata vietata non solo in Giappone, ma anche in Cina, Hong Kong, e Taiwan. Il tutto è stato rivelato nel commento audio del box set sulla decima stagione dei Simpson.

Ricordiamo che ci sono anche altri episodi controversi della serie animata che si scagliano in maniera particolare contro una nazione ed i suoi costumi. Ad esempio possiamo menzionare la puntata della sesta stagione dal titolo Bart vs Australia.