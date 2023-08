Gli scienziati stanno trasformando in realtà la “pistola congelante”

Sembra che un professore dell’Università della Virginia abbia scoperto come costruire una pistola congelante, simile a quella dell’avversario di Batman, Mr. Freeze, nel film Batman e Robin del 1997. Secondo Futurism, tuttavia, la scoperta del professore non è destinata a essere utilizzata per creare un’arma. L’obiettivo di Patrick Hopkins, professore di ingegneria meccanica e aerospaziale, è quello di sviluppare sistemi di raffreddamento superficiale a richiesta per l’elettronica dei veicoli spaziali e dei jet ad alta quota. In una dichiarazione relativa alla sua ricerca, Hopkins ha riconosciuto l’importanza del problema del surriscaldamento dell’elettronica nei velivoli senza alcuna soluzione di raffreddamento. L’Aeronautica Militare degli Stati Uniti ha mostrato interesse per il concetto di raggio congelante di Hopkin, che potrebbe essere sviluppato in una pistola congelante. Per questo ha finanziato il suo laboratorio ExSiTE (Experiments and Simulations in Thermal Engineering) con 750.000 dollari, in tre anni, per approfondire e ottimizzare questa tecnologia. Il laboratorio di Hopkins collaborerà con la Laser Thermal, un’azienda dell’Università della Virginia, per sviluppare un prototipo di questo dispositivo. Il professore ha assicurato che il meccanismo sarà utilizzato per scopi benefici.

La Tecnologia del Freeze Gun: risolvendo il raffreddamento nelle unità militari nello spazio

Nella sua dichiarazione, Hopkins ha chiarito che l’elettronica delle unità militari più vicine alla Terra può spesso contare su metodi di raffreddamento naturali. A titolo di esempio, ha citato l’uso dell’acqua dell’oceano da parte della Marina come parte dei suoi sistemi di raffreddamento a liquido. Inoltre, ha spiegato che la densità dell’aria vicino al suolo contribuisce a mantenere freschi i componenti degli aerei. La tecnologia del freeze gun ha alle spalle milioni di dollari di ricerca, ma se si dimostrerà efficace, diventerà inestimabile. Tuttavia, Hopkins ha sottolineato che nell’ambito dell’Air Force e della Space Force, l’ambiente è il vuoto dello spazio o l’atmosfera superiore, entrambi privi di aria sufficiente per il raffreddamento. Ha spiegato che questo scenario porta a un continuo surriscaldamento dell’elettronica e che il trasporto di un carico utile di refrigerante non è fattibile a causa dei vincoli di peso che incidono sull’efficienza. Per questo motivo, l’applicazione della sua tecnologia a raggi congelanti, leggera e in grado di trasformarsi in una pistola congelante, potrebbe cambiare le carte in tavola in queste situazioni.