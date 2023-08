Five Nights at Freddy’s potrebbe durare tre ore

Secondo un insider Five Nights at Freddy's potrebbe avere una durata approssimativa di tre ore.

Dopo che è stata annunciata la classificazione di Five Nights at Freddy’s, che si è dimostrata essere piuttosto anomala per un film dell’orrore, anche la durata del film potrebbe essere inusuale per il tipo di lungometraggio: stiamo parlando di tre ore.

A far girare la voce è stato l’utente di Twitter Cryptic4KQual, che solitamente riporta notizie riguardanti uscite al cinema, ed in particolare proprio su Five Nights at Freddy’s. Secondo quanto gli è stato riferito in precedenza, il film doveva avere una lunga durata, e le ultime notizie parlano di ben tre ore.

Staremo a vedere se questo rumor verrà o meno confermato, ma fatto sta che Five Nights at Freddy’s si sta caratterizzando come un lungometraggio anomalo per il suo genere, considerando anche il rating PG-13, solitamente utilizzato per i cinecomics, e completamente opposto alla classificazione degli horror, che sono usualmente R-Rated.

L’obiettivo di marketing è più che chiaro, con l’idea di riuscire a ottenere l’attenzione di una fascia di adolescenti e pre-adolescenti che hanno giocato al titolo videoludico.