Elon Musk vs Mark Zuckerberg: contrordine, forse l’incontro nella gabbia si farà davvero. I miliardari litigano su data e social dove trasmetterlo

La rivalità tra Zuckerberg e Musk continua. Se pochi giorni fa sembrava che l’idea di un incontro di arti marziali miste fosse naufragato definitivamente, ora le cose hanno preso rapidamente una piega molto diversa. “L’incontro si farà e verrà trasmesso in diretta su X (cioè Twitter, ndr)”, scrive Elon Musk. “L’incasso verrà donato ai veterani americani”. E Zuckerberg gli risponde su Threads, cioè il social rivale di Twitter lanciato da Meta poche settimane fa: “E se lo facessimo su una piattaforma più affidabile dove è possibile raccogliere donazioni?”. Ovviamente Zuckerberg sta parlando dei social di sua proprietà, Facebook e Instagram, che da anni permettono di organizzare raccolte fondi per beneficenza.

Un altro utente gli chiede: “ma quello che ha detto Elon Musk è confermato e ufficiale?”. E Mark Zuckerberg risponde: “come quando aveva detto di avere ‘assicurato i fondi’. Il fondatore di Facebook si riferisce a quando Musk era stato multato dalla SEC per aver dichiarato di avere i fondi per riacquistare tutte le quote di Tesla dagli azionisti e renderla un’azienda non quotata.

E ancora. Musk scrive su Twitter: “Faccio pesistica ogni giorno per prepararmi per lo sconto. Non ho tempo di andare in palestra, quindi me li porto in ufficio”. Pronta la risposta di Zuckerberg: “Io sono pronto già oggi. Avevo proposto il 26 agosto come data, ma non ho ricevuto risposta”. E poi la frecciatina finale: “Non attenderò trattenendo il fiato”. Insomma, se succede bene, se no va bene comunque. Recentemente i media americani hanno pubblicato una registrazione audio dove si sente Zuckerberg dire ad alcuni dipendenti di Meta che non ritiene probabile che l’incontro andrà realmente in porto. “Le possibilità sono molto basse“.

In passato si era addirittura parlato dell’idea che il match di MMA venisse ospitato all’interno del Colosseo. Un’ipotesi, peraltro, non completamente esclusa dal Governo italiano — “a patto che venga fatta una donazione congrua”, aveva specificato il Ministro Gennaro Sangiuliano.