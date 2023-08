Apple, tutto sugli iPhone 15: ecco quando saranno disponibili per l’acquisto

L‘evento annuale di Apple dedicato alla presentazione dei nuovi iPhone è atteso per il 12 o 13 settembre di quest’anno, secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg nella sua ultima edizione della newsletter Power On. Come da consueto, Apple lancerà i nuovi iPhone con la possibilità di prenotarli a partire dal 15 settembre e il lancio ufficiale avverrà una settimana dopo, il 22 settembre.

Di solito, Apple tiene il suo evento nelle prime due settimane del mese, in modo da poter lanciare i nuovi iPhone e ottenere entrate significative prima della chiusura del trimestre fiscale. Tuttavia, recentemente alcune voci di corridoio hanno suggerito che Apple abbia incontrato alcune sfide nella produzione dei nuovi modelli Pro, il che potrebbe comportare ristrette disponibilità di alcuni modelli o un lancio leggermente ritardato.

La scorsa settimana, il sito 9to5Mac ha rivelato che diverse aziende di telefonia mobile hanno vietato ai loro dipendenti di prendersi permessi o giorni liberi il prossimo 13 settembre, in previsione di un “importante annuncio di uno smartphone”. Quasi sicuramente si tratta proprio dei nuovi iPhone 15.

Di solito, gli eventi dell’iPhone di Apple si tengono di martedì, tranne nelle settimane in cui cade il Labor Day – dunque non quest’anno. Insomma, per questa ragione, è molto probabile che l’evento verrà programmato per il 12 settembre. Di solito, Apple invia gli inviti alla stampa con circa una settimana di anticipo, quindi per avere una conferma ufficiale bisogna ancora aspettare circa un mese.