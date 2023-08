Apple sta già testando un nuovo Mac Mini con M3, GPU a 10 core e 24GB di RAM

Secondo nuove indiscrezioni, Apple starebbe già testando attivamente un nuovo Mac Mini equipaggiato con l’inedito chip M3. La notizia – rilanciata dal giornalista Mark Gurman di Bloomberg – si basa su alcune specifiche individuate all’interno del log delle attività di alcuni sviluppatori third party.

Nel suo ultimo bollettino “Power On”, Gurman ha dichiarato che Apple sta testando un Mac con l’identificatore di modello “Mac 15,12” che include una CPU ad 8 core (quattro core di efficienza e quattro core di prestazioni), una GPU da 10 core e 24GB di RAM.

È probabile che il Mac Mini in questione usi il sistema operativo macOS Sonoma 14.1, che verrà presto rilasciata al grande pubblico. Quasi sicuramente si tratta di un Mac Mini di prossima generazione, che verrà presentato al pubblico solamente nel corso dei prossimi mesi (se non durante la prima metà del 2024).

Nella sua newsletter, Gurman ha ribadito di aspettarsi che i primi Mac alimentati da M3 usciranno già a partire da ottobre. Probabilmente non verranno presentati durante un evento ad hoc, ma semplicemente con un comunicato stampa — come era già avvenuto in passato con numerosi altri prodotti della linea Mac. La notizia è almeno in parte sorprendente, considerato che in passato i rumor avevano indicato che sarebbero stati i MacBook Pro e MacBook Air – e non il Mac Mini – a ricevere il nuovo Apple M3 per primi.

Solamente un mese fa, lo stesso Gurman aveva dichiarato di non aspettarsi l’uscita di un nuovo Mac Mini prima dell’ultimo trimestre del 2024. Eppure, il fatto che alcuni sviluppatori stiano già testando il prodotto potrebbe essere l’indizio di un’uscita imminente. Non resta che aspettare un paio di mesi per saperne di più.