Overwatch 2: John Cena testimonial dell’espansione Invasione

L’invasione del Settore Zero segna una nuova minaccia per tutto il mondo. Il pianeta sprofonda nel caos, e la sua salvezza ricade sulle spalle di una nuova generazione di eroi. Overwatch 2: Invasione arriva con nuove missioni di storia, una nuova modalità PvP, nuovi modi di usare gli eroi e anche un nuovo eroe di Supporto. L’Enigma John Cena ha fatto irruzione nei livestream della community, chiedendo a tutti noi di rispondere alla chiamata e di prepararci a combattere l’invasione in Overwatch 2, a partire dal 10 agosto.

In Ora Zero, abbiamo visto l’invasione di Parigi da parte del gruppo ribelle di Omnic, il Settore Zero. È stato solo grazie a Winston, Tracer, Mei e un gruppo di altri eroi se la città è stata salvata dalla distruzione. Tuttavia, l’invasione globale è appena iniziata. Il Settore Zero vuole portare la distruzione totale in ogni città, e sembrano avere un piano per rapire gli Omnic per scopi misteriosi. Spetta al nuovo team di Overwatch scoprire quali siano i loro piani e fermarli, ma avranno bisogno dell’aiuto di vecchi alleati e nuovi volti se vogliono avere una possibilità. Con le città di Rio de Janeiro, Toronto e Göteborg sotto assedio, toccherà agli eroi di Overwatch di salvare il mondo (ancora una volta).

Oltre alle Missioni Storia, potrete affrontare nuove missioni cooperative bonus a King’s Row: Bassifondi. Con Overwatch 2: Invasione è in arrivo anche Punto Critico: una nuovissima modalità PvP chiave, disponibile a giocatori e giocatrici in Partita rapida e Partita competitiva. Questa modalità prevederà le due più grandi mappe PvP che Overwatch 2 abbia mai visto. Questa stagione prevede anche il primo aggiornamento maggiore alla zona d’addestramento, con un nuovissimo poligono di tiro in cui affinare la mira con ogni eroe, con tanto di decine di impostazioni per fare pratica e svariati bersagli tra cui scegliere.

Il 10 agosto, potrete rispondere alla chiamata di Enigma, John Cena, con il pacchetto definitivo di Overwatch 2: Invasione che include l’accesso permanente alle Missioni Storia di Invasione, il Pass Battaglia Premium Invasione con oltre 80 gradi di oggetti cosmetici, tra cui un nuovissimo modello mitico per Ana, 20 salti di grado del Pass Battaglia, 2.000 Monete di Overwatch e due esclusivi modelli leggendari ispirati al Settore Zero per Cassidy e Kiriko.

Leggi anche: