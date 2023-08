Marte: il rover Curiosity della NASA supera una scalata epica

Il rover Curiosity della NASA ha recentemente affrontato la sua scalata più difficile su Marte, esplorando una zona chiamata Jau, caratterizzata da dozzine di crateri da impatto. Jau si trova ai piedi del monte Sharp, un’antica montagna alta 5 chilometri che un tempo era coperta da laghi, fiumi e torrenti marziani.

La scalata è stata impegnativa a causa del terreno di sabbia scivolosa e degli ostacoli rocciosi delle dimensioni di una ruota. Sebbene il rover Curiosity non sia mai stato in pericolo grazie al team di ingegneri responsabili della pianificazione strategica del suo percorso, ci sono stati momenti di difficoltà. Gli ingegneri hanno dovuto fare delle deviazioni nel percorso originale per superare gli ostacoli e garantire la sicurezza del rover.

La deviazione si è rivelata efficace, consentendo a Curiosity di superare il pendio e raggiungere l’area Jau. Qui, il rover ha scattato un mosaico che mostra parte del paesaggio circostante, includendo alcuni dei grandi crateri da impatto presenti nella zona. Gli scienziati vogliono capire come le rocce relativamente morbide del terreno marziano abbiano influenzato la formazione e l’evoluzione dei crateri da impatto.

Ogni strato del monte Sharp si è formato in epoche diverse dell’antico clima marziano, e Curiosity, risalendo la montagna, fornisce preziose informazioni sulla storia e l’evoluzione del pianeta rosso. La missione del rover ha richiesto grande dedizione e pianificazione accurata da parte del team di esperti, che si basa sulle immagini del Mars Reconnaissance Orbiter della NASA per valutare la pericolosità del terreno.

La scoperta di Jau e la riuscita scalata del monte Sharp sono momenti significativi nella missione di Curiosity, che continua a contribuire alla nostra comprensione di Marte e del sistema solare. Nonostante le difficoltà incontrate, il rover è riuscito a superare con successo la sua sfida più impegnativa fino ad oggi, dimostrando ancora una volta l’incredibile capacità della tecnologia spaziale umana di esplorare e scoprire mondi lontani.