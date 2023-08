Infradito: 5 problemi che possono causare alla salute dei piedi

Dato l'elenco dei problemi che possono causare, è consigliabile evitare di indossare le infradito tutti i giorni e usarle solo per brevi distanze.

Le infradito, sebbene siano state utilizzate sin dai tempi dei faraoni, possono causare diversi fastidi dannosi alla salute di chi le indossa. Ecco cinque problemi che questo tipo di calzatura può provocare:

Postura alterata: Le infradito possono portare a una postura scorretta poiché l’appoggio plantare non è fisiologico. Questi errori posturali, se protratti nel tempo, possono causare dolori alle ginocchia, alle anche e formazioni di calli e duroni. Dolori alla pianta del piede: La maggior parte dei modelli di infradito ha suole completamente piatte in gomma, che costringono piedi e gambe a compiere movimenti innaturali. Ciò può portare a infiammazioni al tallone e dolori alla pianta del piede. Rischio di distorsioni: Essendo completamente aperte, le infradito lasciano al tallone una grande possibilità di movimento, aumentando il rischio di distorsioni e danni alle articolazioni, ai legamenti e ai tendini della caviglia. Comparsa di infezioni: Essendo sottili e prive di protezioni dal suolo, le infradito espongono i piedi a germi e batteri presenti sulle superfici che si calpestano. Ciò facilita la comparsa di infiammazioni e infezioni. Formazione di bolle e vesciche: La suola in gomma delle infradito può causare un maggiore sudore rispetto ad altre calzature, e con il continuo sfregamento possono comparire arrossamenti, abrasioni e vesciche.

Dato l’elenco dei problemi che possono causare, è consigliabile evitare di indossare le infradito tutti i giorni e usarle solo per brevi distanze. Inoltre, ci sono alcune categorie di persone che dovrebbero evitarle del tutto, tra cui chi soffre di fasciti plantari o talalgie, bambini con piedi fisiologicamente rivolti verso l’interno, diabetici e persone obese.

Sarebbe meglio evitare di utilizzare le infradito per attività impegnative, come fare trekking in montagna, e preferire di camminare scalzi sulla sabbia al mare, poiché ciò migliora l’equilibrio, la postura e favorisce la traspirazione della pelle e la circolazione sanguigna.