Threads finalmente sarà accessibile anche da browser

Meta ha accontentato gli utenti: tra poche settimane sarà possibile accedere a Threads anche dal web. Oggi è disponibile solo via app per Android e iOS.

Gli utenti di Threads riceveranno presto una delle funzionalità che hanno più richiesto: una versione del social network per il web. Mark Zuckerberg, capo di Meta, ha annunciato che nelle prossime settimane Threads avrà una versione web, utilizzabile dai desktop. Conestualmene, arriverà anche una funzione di ricerca simile a quella già presente su Twitter. Insomma, sarà possibile cercare un post specifico usando una o più parole chiave.

Attualmente è già possibile leggere i post di Threads su desktop. Ad ogni modo, se si cerca di premere like, scrivere una risposta o condividere il contenuto all’utente viene mostrato un codice QR che lo invita a scaricare l’applicazione per smartphone.

La funzione di ricerca attualmente presente su Threads è estremamente limitata e può essere usata solo per cercare gli utenti, ma non anche i post. E’ un problema non da poco per un social network che vuole diventare una piazza pubblica e un luogo dove discutere su temi specifici con migliaia di utenti diversi.

Threads ha avuto un successo improvviso e molto rapido, ma anche – così pare – piuttosto effimero. Oltre 100 milioni di utenti si sono registrati al nuovo social in meno di una settimana, tuttavia il numero di utenti attivi si è nel frattempo più che dimezzato.