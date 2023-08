Nintendo annuncia ricavi da record: mai così bene nella sua storia ed è anche merito del film su Super Mario

Nintendo ha appena annunciato il più alto profitto trimestrale della sua storia, grazie alle vendite di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e al film Super Mario Bros. La compagnia ha registrato ricavi per 185,44 miliardi di yen, cioè circa 1,3 miliardi dollari. Il precedente trimestre da record si fermava a 144,7 miliardi di yen ed era stato stabilito nel 2020.

Il film Super Mario Bros. è stato visto da 168,10 milioni di persone in tutto il mondo, generando un incasso totale di 1,349 miliardi di dollari, il più alto mai registrato per un film originale basato su un videogioco e il secondo più alto per un film d’animazione. Un risultato straordinario che ha comportato un aumento del 190% dei ricavi di Nintendo nella categoria “reddito correlato alla proprietà intellettuale”.

Nel frattempo, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha venduto 18,51 milioni di copie dal suo lancio a maggio, mentre Mario Kart 8 Deluxe ha venduto 1,67 milioni di unità durante l’ultimo trimestre. Da solo Zelda ha generato la metà di tutte le vendite di titoli first party ottenute da Nintendo dall’inizio di ques’anno.

Nello stesso periodo sono andate molto bene anche le vendite della console Nintendo Switch, a quota 3,91 milioni di unità contro le 3,43 milioni vendute l’anno scorso. La maggior parte di queste, 2,83 milioni, erano il nuovo modello OLED.

Questa settimana è emersa una nuova indiscrezione, secondo la quale Nintendo si preparerebbe a lanciare la sua prossima console nel 2024: sulla base delle informazioni trapelate, probabilmente avrà uno schermo LCD (niente OLED dunque) e uno slot per le cartucce.