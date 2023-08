Magic: The Gathering, la roadmap del 2024 e il Cluedo ambientato a Ravnica

Wizards of the Coast celebrerà il 30° anniversario di Magic: The Gathering offrendo ai fan uno sguardo alle prossime uscite del gioco previste per il 2024.

Magic: The Gathering non si ferma mai, e le novità non sono mai mancate nei suoi trent’anni di vita: durante le celebrazioni per il trentennale ecco che Wizards of the Coast ha annunciato, tra le altre cose, la roadmap di espansioni canoniche previste per il 2024. Tra novità, “remastered” di set storici ed interessanti esperimenti come il “Cluedo” ambientato a Ravnica, ce n’è per tutti i gusti!

Orizzonti di Modern 3 (data di uscita: 2024)

Orizzonti di Modern ritorna nel 2024 con Orizzonti di Modern 3. I giocatori di Magic adorano i set di Orizzonti di Modern per il loro gratificante formato draft e i richiami nostalgici. I giocatori possono aspettarsi tutto questo e molto altro con i personaggi preferiti dai fan, incluse alcune carte a doppia faccia e i Planeswalker.

Ravnica Remastered (data di uscita: Q1 2024)

Nel 2024, Wizards of the Coast pubblicherà una raccolta remastered di carte di Ravnica, un piano che debuttò originariamente nel 2005. Ravnica Remastered include tutto ciò che i fan amano dei set originali di Ravnica, come una forte enfasi sulle gilde, e include carte provenienti da ciascun

Blocco di Ravnica.

Murders at Karlov Manor (data di uscita: Q1 2024)

In Murders at Karlov Manor (Delitti al Maniero Karlov, in italiano), i giocatori sperimenteranno Ravnica atraverso gli occhi dei suoi investigatori più acuti. Una nuova visione di Ravnica, Murders at Karlov Manor è la versione di Magic del genere poliziesco con indizi, segreti, identità nascoste e misteri da svelare. Il set presenterà un omicidio archetipico e gli appassionati dovranno usare le loro abilità investigative per risolvere un rompicapo innovativo e riuscire a scappare.

Ravnica: Clue Edition (data di uscita: Q1 2024)

Ravnica: Clue Edition combina la coinvolgente e senza tempo esperienza di risoluzione del crimine di Cluedo e il cast di sospetti pittoreschi con la profondità strategica di Magic, il tutto all’interno dell’ambientazione di Ravnica. Un’esperienza autonoma, Ravnica: Clue Edition è un gioco a sé stante che accoglie allo stesso modo gli appassionati di Magic e di Cluedo, per scatenare i loro segugi interiori e risolvere il mistero nei panni dei principali detective di Ravnica.

Outlaws of Thunder Junction (data di uscita: Q2 2024)

Nel 2024, Magic: The Gathering porterà i giocatori in un nuovo mondo con Outlaws of Thunder Junction (Banditi di Crocevia Tonante, in italiano). Con alcuni dei cattivi più famosi di Magic, Outlaws of Thunder Junction è un fantasy di frontiera ricco di azione che reinventa il genere

western.

Bloomburrow (data di uscita: Q3 2024)

Previsto per il rilascio nel 2024, i fan di Magic potranno avventurarsi a Bloomburrow, un nuovo mondo di Magic carino e accogliente che non include affatto gli umani e vede invece un audace gruppo di amici animali antropomorfi come scoiattoli, rane, topi, e conigli, che dovranno unirsi in

un’importante missione.

Duskmourn: House of Horror (data di uscita: Q4 2024)

In uscita alla fine del 2024, Duskmourn: House of Horror è ambientato in una villa infestata e trae ispirazione da film, giochi e media horror degli anni ’80.

