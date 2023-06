Seafuture 2023: Engineering presenta soluzioni innovative per l’ambiente subacqueo

Engineering presenta le sue soluzioni per l’ambiente subacqueo alla convention Seafuture 2023. L’azienda, leader nella digitalizzazione dei processi per imprese e PA, partecipa all’ottava edizione di questa importante manifestazione di business e confronto tecnico-scientifico che si svolge presso la Base Navale di La Spezia, in collaborazione con la Marina Militare e altre eccellenze dell’industria navale, enti e governi.

Secondo Dario Buttitta, Executive Vice President Pa&Healthcare di Engineering, l’efficienza delle infrastrutture critiche sottomarine è fondamentale per l’economia globale, il benessere e la sicurezza delle persone. In particolare, l’Italia, con il suo vasto territorio marittimo, ha una risorsa strategica di grande importanza. Engineering, grazie alla sua esperienza pluriennale nel settore marittimo e sottomarino e alle competenze avanzate in tecnologie come l’Intelligenza Artificiale, sviluppa soluzioni digitali per l’esplorazione, il monitoraggio e la gestione dell’ambiente subacqueo. L’obiettivo è migliorare la conoscenza e la consapevolezza attraverso l’uso dei dati e garantire la sicurezza di tutti gli attori coinvolti.

Engineering è uno dei primi attori tecnologici ad essere coinvolto nel Polo Nazionale della Dimensione Subacquea, creato grazie alla recente Legge di Bilancio 2023 per favorire la collaborazione tra la Marina Militare e le industrie del settore. Durante la convention Seafuture, l’azienda presenterà alcune delle sue soluzioni realizzate nell’ambito subacqueo. Tra queste vi sono Water Space Management, un sistema di supporto per le operazioni subacquee della Marina Militare; Echo System, una piattaforma per la classificazione degli oggetti rilevati in mare aperto attraverso l’analisi dei segnali acustici; Cidoimo, una piattaforma di supporto alle decisioni per la classificazione di target rilevati in mare aperto utilizzando tecniche innovative di Intelligenza Artificiale; Biss, una soluzione per l’identificazione e il tracciamento di oggetti sottomarini in ambienti critici; e Recon Uv, un sistema per la ricognizione subacquea e la bonifica di zone costiere ad alto rischio.

La partecipazione di Engineering a Seafuture dimostra l’impegno dell’azienda nel settore subacqueo e la sua capacità di offrire soluzioni innovative per la tutela dell’ambiente marino e la sicurezza delle attività sottomarine.