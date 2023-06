Premio Europeo Giovani Inventori: lo sviluppo sostenibile è tra gli obiettivi delle Nazioni Unite

Tre finalisti sono stati selezionati per il Premio europeo giovani inventori, che riconosce le invenzioni più innovative ideate da giovani under 30 per contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Le invenzioni finaliste appartengono alle categorie di pulizia degli oceani dalle microplastiche, apprendimento digitale per bimbi ipovedenti e protezione dell’ecosistema ambientale.

Il primo finalista, Fionn Ferreira, 22 anni, proveniente dall’Irlanda, ha sviluppato una soluzione innovativa per rimuovere le microplastiche dagli oceani. Ha creato un ferrofluido magnetico che si lega alle particelle di microplastica nelle acque marine, agevolandone la rimozione. Questo è un passo importante per contrastare l’inquinamento marino causato dalle tonnellate di plastica che finiscono ogni anno negli oceani.

La seconda finalista, Filipa de Sousa Roucha, 27 anni, ingegnere informatico e ricercatrice portoghese, ha ideato un software basato su icone 3D per migliorare l’apprendimento dei bambini ipovedenti. Questo software, chiamato “Block-based Accessible Tangible Programming Systems” (BATS), utilizza comandi vocali o movimenti direzionali per l’alfabetizzazione digitale, offrendo nuove opportunità di inclusione e riduzione delle disuguaglianze nell’educazione dei giovani con disabilità.

Il terzo finalista, Richard Turere, 22 anni, proveniente dal Kenya, ha creato un sistema chiamato Lion Lights per proteggere il bestiame dagli attacchi dei predatori, preservando l’ecosistema delle comunità rurali che dipendono dall’allevamento. Il sistema utilizza sequenze di luci alimentate da energie rinnovabili per scoraggiare i leoni e altri predatori dall’avvicinarsi al bestiame. Ciò contribuisce a proteggere gli animali e ridurre il numero di leoni uccisi dagli allevatori per difendere il loro bestiame. Lion Lights è stato adottato in diverse aree dell’Africa, India e America Latina.

Questi giovani inventori dimostrano il loro impegno per l’innovazione sostenibile e l’obiettivo di contribuire al raggiungimento dello sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Il Premio europeo giovani inventori offre un importante riconoscimento e supporto per le loro invenzioni, che possono avere un impatto significativo nel promuovere un futuro più sostenibile.