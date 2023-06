Perry Mason: la serie TV è stata cancellata

Dopo due stagioni HBO ha deciso di cancellare la serie TV su Perry Mason. La rete ha pubblicato un comunicato in cui ha annunciato la sua decisione. Ricordiamo che tra i produttori del progetto c’è anche Robert Downey Jr.

Ecco le parole della rete:

Siamo grati per il lavoro con cui si è speso Matthew Rhys, e per ciò che ha fatto il cast che è riuscito a ridare vita a questo importante e storico franchise. E mentre annunciamo che non proseguiremo con lo sviluppo di nuove stagioni di Perry Mason, vogliamo sottolineare che abbiamo voglia di proseguire la nostra collaborazione con il team Downey.